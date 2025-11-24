Haberler

Gelin Evi Canlı izle: Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Güncelleme:
Gelin Evi'nin yeni bölümü merakla bekleniyor. İzleyiciler, heyecan dolu yarışmanın bu akşam ekranlarda olup olmadığını ve canlı olarak nereden takip edebileceklerini araştırıyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi bu akşam ekranlarda mı? Yarışmanın yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, canlı yayın seçeneklerini ve izleme detaylarını merak ediyor. Tüm bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evini canlı izlemek için tıklayın.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Yeni Gelin (Tekrar)
  • 08:15 – Bu Sabah (Canlı)
  • 10:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Veliaht (Tekrar)
  • 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar, Alt Yazılı)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
500
