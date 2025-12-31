Gelin Evi Canlı izle: 31 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği ve yayın saatinde bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Yayın akışındaki olası güncellemelerle birlikte "Gelin Evi bugün var mı?" ve "Yeni bölüm hangi saatte yayınlanacak?" soruları öne çıkarken, izleyiciler programın güncel yayın durumuna ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 31 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Bahar (Tekrar)
- 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Nasipse Olur
- 02:30 – Veliaht (Tekrar)
- 04:30 – Nasipse Olur