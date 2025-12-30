Gelin Evi Canlı izle: 30 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve yayın saatinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Yayın akışında olası güncellemeler üzerine "Gelin Evi bugün yayınlanacak mı?" ve "Yeni bölüm ne zaman başlayacak?" soruları gündeme gelirken, izleyiciler programın akşamki yayın durumunu yakından takip ediyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 30 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
GELİN EVİ CANLI İZLE
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Bahar (Tekrar)
- 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Nasipse Olur
- 02:30 – Veliaht (Tekrar)
- 04:30 – Nasipse Olur (Tekrar)