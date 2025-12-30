Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 30 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi Canlı izle: 30 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve yayın saatinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Yayın akışında olası güncellemeler üzerine "Gelin Evi bugün yayınlanacak mı?" ve "Yeni bölüm ne zaman başlayacak?" soruları gündeme gelirken, izleyiciler programın akşamki yayın durumunu yakından takip ediyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 30 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını ve saatinde bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Yayın akışında yaşanabilecek olası güncellemelerle birlikte "Gelin Evi bugün ekranda mı?" sorusu yeniden öne çıkarken, yeni bölümün başlama saati ve içeriğine dair bilgiler de merak konusu oldu. Programın güncel yayın durumu, takipçiler tarafından yakından izleniyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

Gelin Evi Canlı izle: 30 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?


SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Bahar (Tekrar)
  • 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Nasipse Olur
  • 02:30 – Veliaht (Tekrar)
  • 04:30 – Nasipse Olur (Tekrar)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış