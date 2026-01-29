Gelin Evi Canlı izle: 29 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, hafta içi yayınlanan programın bu akşam ekranlarda yer alıp almayacağını merak ediyor. Yayın akışında bir değişiklik olup olmadığı, olası erteleme ya da yayın iptali ihtimalleri araştırılırken; programın planlanan saatinde izleyiciyle buluşup buluşmayacağı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Gelin Evi canlı izle: 29 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Bahar (Tekrar)
- 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 02:45 – Veliaht (Tekrar)
- 04:45 – Rüya Gibi (Tekrar – Altyazılı)