Gelin Evi Canlı izle: 25 Kasım Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi'nin yeni bölümü için heyecan dorukta. İzleyiciler, bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor ve yarışmayı canlı olarak nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 25 Kasım Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi bu akşam yayınlanıyor mu? İzleyiciler, yarışmanın yeni bölümünü kaçırmamak için canlı yayın ve izleme seçeneklerini araştırıyor. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.
GELİN EVİ CANLI İZLE
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 - Yeni Gelin (Tekrar)
- 08:15 - Bu Sabah (Canlı)
- 10:00 - Sandık Kokusu (Tekrar)
- 12:30 - Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 - Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 - Güldür Güldür Show (Tekrar)
- 00:15 - Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 02:45 - Bahar