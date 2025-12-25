Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 25 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Güncelleme:
Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini ve yayın saatinde bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Yayın akışlarında dönem dönem yapılan gün ve saat güncellemeleri nedeniyle "Gelin Evi bugün var mı?" ve "Yeni bölüm saat kaçta başlayacak?" soruları yeniden gündeme gelirken, programın bu akşamki yayın durumuna ilişkin güncel bilgiler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 25 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı?

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Bahar (Tekrar)
  • 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
  • 02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)
  • 04:30 – Veliaht (Tekrar)
