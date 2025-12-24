Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 24 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Güncelleme:
Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını ve ekrana hangi saatte geleceğini merak ediyor. Yayın akışında zaman zaman yapılan gün ve saat değişiklikleri nedeniyle, "Gelin Evi bugün var mı?" ve "Yeni bölüm saat kaçta başlayacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Programın bu akşamki yayın durumuna dair güncel bilgiler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 24 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Bahar (Tekrar)
  • 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12.30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18.45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20.00 – Sahte Kabadayı
  • 21.45 – Avanak Abdi
  • 23.45 – Veliaht (Tekrar)
  • 02.45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Altyazılı)
  • 04.30 – Avanak Abdi (Tekrar)
