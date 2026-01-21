Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 21 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Güncelleme:
Gelin Evi izleyicileri, programın yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Yayın akışında bir değişiklik olup olmadığı araştırılırken, Gelin Evi'nin planlanan saatinde ekrana gelip gelmeyeceğine ilişkin güncel bilgiler yakından takip ediliyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 21 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Yayın saatinde bir değişiklik olup olmadığı araştırılırken, olası yayın akışı güncellemelerine dair güncel bilgiler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın .

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Bahar (Tekrar)
  • 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Şendul Şaban
  • 22:15 – Gerzek Şaban
  • 00:00 – Rüya Gibi (Tekrar)
  • 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Altyazılı)
  • 05:00 – Gerzek Şaban
