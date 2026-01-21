Gelin Evi Canlı izle: 21 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, programın yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Yayın akışında bir değişiklik olup olmadığı araştırılırken, Gelin Evi'nin planlanan saatinde ekrana gelip gelmeyeceğine ilişkin güncel bilgiler yakından takip ediliyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 21 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Bahar (Tekrar)
- 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Şendul Şaban
- 22:15 – Gerzek Şaban
- 00:00 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Altyazılı)
- 05:00 – Gerzek Şaban