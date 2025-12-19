Gelin Evi Canlı izle: 19 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşamki yayın saatini merak ediyor. Farklı günlerde değişen yayın saatleri nedeniyle "Gelin Evi bugün ekranda olacak mı?" ve "Yeni bölüm kaçta başlayacak?" soruları sıkça araştırılıyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 19 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Yeni Gelin (Tekrar)
- 08:15 – Bu Sabah (Canlı)
- 10:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Veliaht (Tekrar)
- 02:45 – Bahar (Tekrar, Alt Yazılı)