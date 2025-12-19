Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 19 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi Canlı izle: 19 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşamki yayın saatini merak ediyor. Farklı günlerde değişen yayın saatleri nedeniyle "Gelin Evi bugün ekranda olacak mı?" ve "Yeni bölüm kaçta başlayacak?" soruları sıkça araştırılıyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 19 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek istiyor. Zaman zaman değişen yayın saatleri, "Gelin Evi bugün ekranda olacak mı?" ve "Yeni bölüm hangi saatte başlayacak?" sorularını gündeme taşıdı. Seyirciler, bölüm bilgisi ve güncel yayın saatine dair ayrıntıları yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

Gelin Evi Canlı izle: 19 Aralık Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?


SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Yeni Gelin (Tekrar)
  • 08:15 – Bu Sabah (Canlı)
  • 10:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)
  • 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Veliaht (Tekrar)
  • 02:45 – Bahar (Tekrar, Alt Yazılı)
