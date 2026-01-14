Gelin Evi Canlı izle: 14 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi takipçileri, bu akşam ekrana gelmesi beklenen bölümle ilgili gelişmeleri yakından izliyor. Yayın saatinde bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı ve yeni bölümün izleyiciyle buluşup buluşmayacağı merak konusu olurken, izleyiciler güncel yayın akışı detaylarını araştırıyor. Peki, Gelin Evi Canlı izle: 14 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Akşam kuşağına girilirken Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam ekranlarda olup olmayacağını merak ediyor. Yayın saatinde bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı araştırılırken, izleyiciler güncel yayın akışı üzerinden son durumu yakından takip ediyor. Programla ilgili ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.
GELİN EVİ CANLI İZLE
Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Bahar (Tekrar)
- 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Veliaht (Tekrar)
- 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Alt Yazılı)
- 05:00 – Rüya Gibi (Tekrar)