Gelin Evi Canlı izle: 13 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Gelin Evi izleyicileri, bu akşam ekrana gelecek bölümle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yayın saatinde bir değişiklik olup olmadığı ve yeni bölümün ekranlarda yer alıp almayacağı merak edilirken, izleyiciler güncel yayın akışını kontrol ediyor. Peki, Gelin Evi canlı izle: 13 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Akşam saatleri yaklaşırken Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Yayın saatinde bir değişiklik olup olmadığı araştırılırken, güncel yayın akışı yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
GELİN EVİ CANLI İZLE
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Bahar (Tekrar)
- 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
- 12.30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18.45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20.00 – Düğün Dernek 2: Sünnet
- 22.30 – Cici Babam
- 00.30 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 02.45 – Düğün Dernek 2: Sünnet
- 05.00 – Cici Babam