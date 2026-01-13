Haberler

Gelin Evi Canlı izle: 13 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Gelin Evi Canlı izle: 13 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelin Evi izleyicileri, bu akşam ekrana gelecek bölümle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yayın saatinde bir değişiklik olup olmadığı ve yeni bölümün ekranlarda yer alıp almayacağı merak edilirken, izleyiciler güncel yayın akışını kontrol ediyor. Peki, Gelin Evi canlı izle: 13 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

Akşam saatleri yaklaşırken Gelin Evi izleyicileri, programın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Yayın saatinde bir değişiklik olup olmadığı araştırılırken, güncel yayın akışı yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi'ni canlı izlemek için tıklayın.

Gelin Evi Canlı izle: 13 Ocak Gelin Evi'nin yeni bölümü başladı mı, nereden izlenir?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Bahar (Tekrar)
  • 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12.30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18.45 – Show Ana Haber (Canlı)
  • 20.00 – Düğün Dernek 2: Sünnet
  • 22.30 – Cici Babam
  • 00.30 – Rüya Gibi (Tekrar)
  • 02.45 – Düğün Dernek 2: Sünnet
  • 05.00 – Cici Babam
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama