Gelenek Görenek filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Gelenek Görenek filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gelenek Görenek filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gelenek Görenek filmini izleyecek olanların merak ettiği Gelenek Görenek konusu nedir, Gelenek Görenek oyuncuları kimler ve Gelenek Görenek özeti gibi konuları inceliyoruz.

GELENEK GÖRENEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2025 yılında vizyona giren yerli komedi yapımlarından biri olan Gelenek Görenek filmi, son dönemde yeniden gündeme geldi. İzleyiciler tarafından sıkça araştırılan "Gelenek Görenek filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne?" soruları merak konusu olurken, film hakkında detaylar da netleşti.

GELENEK GÖRENEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gelenek Görenek filminin çekimleri Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştirildi. Tarihi taş evleri, dar sokakları ve otantik köy atmosferiyle bilinen Midyat, filmin hikâyesine uygun doğal bir plato olarak tercih edildi.

Bölgenin kültürel dokusu ve geleneksel yaşam tarzı, filmde anlatılan köy hikâyesine gerçekçi bir atmosfer kazandırdı.

GELENEK GÖRENEK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 2025 yılı içerisinde çekildi ve aynı yıl vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan’ın oturduğu yapım, komedi türünde izleyiciyle buluşarak sinemalarda yer aldı.

GELENEK GÖRENEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk televizyon ve sinema dünyasından tanınan isimler yer alıyor. Başrolleri Bülent Emrah Parlak ve Didem Balçın paylaşırken, kadroda şu isimler de bulunuyor:

• Bülent Emrah Parlak

• Didem Balçın

• Bahar Şahin

• Mekin Sezer

• Selahattin Taşdöğen

• Aslı Samat

GELENEK GÖRENEK FİLMİ KONUSU NE?

Gelenek Görenek filmi, birbirini seven ancak köydeki gelenek ve görenekler nedeniyle kavuşamayan Zarife ve Metin’in hikâyesini konu alıyor.

Metin’in “yazma kaçırma” geleneğini uygulamak istemesiyle başlayan olaylar yanlış bir hamleyle karışır ve işler beklenmedik bir hale gelir. Geleneklerin katı kurallarıyla modern duygular arasında sıkışan karakterler, hem komik hem de dramatik olayların içine sürüklenir.