GEDİZ İzmir elektrik kesintisi! 25-26 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

09.00 – 15.00

Aliağa / İzmir

Şakran Sayfiye Mahallesi:

3500/1 Sokak, 3433 Sokak, 3500/3 Sokak, 3387 Sokak, 3503 Sokak, 3493 Sokak, 3518 Sokak, 3475 Sokak, 3411 Sokak, 3482 Sokak, 3381 Sokak, 3478 Sokak, 3468 Sokak, 3466 Sokak, 3501 Sokak, 3448 Sokak, 3410 Sokak, 3502 Sokak, 3464 Sokak, 3385 Sokak, 3485 Sokak, 3500/2 Sokak, 3376 Sokak, 3441 Sokak, 3436 Sokak, 3435 Sokak, 3510 Sokak, 3509 Sokak, 3517 Sokak, 3379 Sokak, 3382 Sokak, 3474 Sokak, 3424/1 Sokak, 3455 Sokak, 3384 Sokak, 3386 Sokak, 3513/1 Sokak, 3399 Sokak, 3406 Sokak, 3461 Sokak, 3499 Sokak, 3511 Sokak, 3500 Sokak, 3481 Sokak, 3480 Sokak, 3444 Sokak, 3446 Sokak, 3442 Sokak, 3439 Sokak, 3425 Sokak, 3409 Sokak, 3408 Sokak, 3404 Sokak, 3405 Sokak, 3407 Sokak, 3425/1 Sokak, 3398 Sokak, 3403 Sokak, 3498 Sokak, 3391 Sokak, 3506/1 Sokak, 3443 Sokak, 3447 Sokak, 3445 Sokak, 3449 Sokak, 3450 Sokak, 3453 Sokak, 3391/1 Sokak, 3386/1 Sokak, 3479 Sokak, 3499/1 Sokak, 3454 Sokak, 3428 Sokak, 3437 Sokak, 3438 Sokak, 3426 Sokak, 3433 Sokak, 3515 Sokak, 3497 Sokak, 3507 Sokak, 3508 Sokak, 3380 Sokak, 3378 Sokak, 3401 Sokak, 3394 Sokak, 3397 Sokak, 3393 Sokak, 3394/1 Sokak, 3400 Sokak, 3388 Sokak, 3392 Sokak, 3396 Sokak, 3395 Sokak, 3424 Sokak, 3427 Sokak, 3432 Sokak, 3434 Sokak.

Şair Mehmet Akif Caddesi, Barbaros Paşa Caddesi, İncirlik Caddesi, Çeşme Önü Caddesi ve 2. Çevre Yolu Caddesi.

Örlemiş Mahallesi:

Örlemiş Köyü İç Yolu.

Kızıltepe Mahallesi:

Kızıltepe Köyü İç Yolu.

Şakran Hasbi Efendi Mahallesi.

Aşağışakran Mahallesi:

Aşağışakran Köy Yolu, 11/26, 11/21, 11/11, 11/19, 11/35, 11/18, 11/2, 11/9, 11/17, 11/3 Sokaklar ve Aşağışakran Küme Evleri.

---

10.00 – 16.00

Bergama / İzmir

Maltepe Mahallesi:

Lemi Atlı Sokak, Selahattin Pınar Sokak, Burçak Sokak, Bodrum Sokak, Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, 421 Sokak, 100 Yıl Caddesi, 419 Sokak, 402 Sokak, 416 Sokak, Girne Sokak, Martı Sokak, Marmaris Sokak, Mantar Sokak, Mağosa Sokak, Limasol Sokak, Lefkoşa Sokak, Kaymakam Kemalbey Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Halit Ziya Sokak, Halikarnas Sokak, Hafız Burhan Caddesi, Muhsin Ertuğrul Sokak, Esin Sokak, Efes Sokak, Bülent Ecevit Caddesi, Şehit Musa Şimşek Sokak, 415 Sokak, 401 Sokak, Mustafa Itri Sokak, 420 Sokak, Hafız Burhan Aralığı Sokak, Yeseri Asım Sokak, 417 Sokak, Şevkibey Sokak, Çınar Sokak, Çiğdem Sokak, Çim Sokak, Zeus Sokak, Sadettin Kaynak Caddesi, Pınar Sokak.

Fatih Mahallesi:

Çağlayan Sokak, Yeşilırmak Caddesi, 310 Sokak.

---

09.00 – 12.00

Karşıyaka / İzmir

Bahçelievler Mahallesi:

Zübeyde Hanım Caddesi, Şehit Bersan Doğantekin Parkı içi yolu, 1841/1, 1841/2, 1841/3 ve 1841 Sokaklar, Doçent Doktor Bahriye Üçok Bulvarı, Cevdet Bilsay Caddesi, Şehit Mustafa Tunçbilek Sokak.

---

10.00 – 16.00

Bergama / İzmir

Kıranlı Mahallesi:

Kıranlı Köyü İç Yolu.

---

10.00 – 16.00

Tire / İzmir

Fatih Mahallesi:

Mollaarap Caddesi.

İbni Melek Mahallesi:

Zübeyde Hanım Caddesi, 1. ve 2. Namazgâh Küme Evleri, Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi, Çağlayan Caddesi, Çoban Mezarlığı Küme Evleri, Doğan Caddesi.

---

10.00 – 16.00

Urla / İzmir

Torasan Mahallesi:

591, 595, 592, 597, 594, 590, 566, 593, 559, 564, 589 Sokaklar ve Kemal Ertan Caddesi.

Kuşçular Mahallesi:

8077/1, 8083, 8077, 8076/1, 8046/1, 8026, 8020, 8022, 8032/2, 8028, 8026/1, 8058/1, 8032, 8021/1, 8085, 8084, 8046 Sokaklar ile Kuşçular Caddesi ve Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri iç yolu.

---

09.00 – 15.00

Buca / İzmir

Efeler Mahallesi:

348, 325, 325/1, 327, 344, 354 Sokaklar ve Koşuyolu Caddesi.

İnkılap Mahallesi:

Cemil Şeboy Caddesi.