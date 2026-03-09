Haberler

Gaziantep SON DAKİKA! Gaziantep'e füze mi düştü? İran Türkiye balistik füze olayı nedir?

Gaziantep'e füze mi düştü? İran Türkiye balistik füze olayı nedir? Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini açıkladı. Gaziantep son dakika gelişmeleri haberimizde

Gaziantep'e füze mi düştü? İran Türkiye balistik füze olayı nedir? Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İmha edilen füzenin bazı parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğü bildirildi.

GAZİANTEP SON DAKİKA! GAZİANTEP'E FÜZE Mİ DÜŞTÜ?

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini duyurdu. MSB açıklamasında, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

ARÇALAR GAZİANTEP'TE BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

Bakanlık, imha edilen mühimmatın bazı parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğünü bildirdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

"TÜRKİYE TEHDİTLERE KARŞI GEREKLİ ADIMLARI ATAR"

MSB açıklamasında Türkiye'nin bölgesel istikrara önem verdiği vurgulandı. Açıklamada, "Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımlar kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır" denildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
