Gaziantep okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Gaziantep'te okul yok mu (KAR TATİLİ – GAZİANTEP VALİLİĞİ)?

İçişleri Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle valilikler art arda tedbir kararları aldı. Bu gelişmelerle birlikte " Gaziantep'te okullar tatil mi?" ve "29 Aralık Pazartesi günü Gaziantep'te eğitim olacak mı?" soruları öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Gaziantep Valiliği'nden gelen açıklamalar, kar tatiline ilişkin merakı artırdı.

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Türkiye genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken, Gaziantep'te yaşayan öğrenciler ve veliler de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Çevre illerde art arda gelen tatil kararlarının ardından gözler Gaziantep'e çevrildi.

HAVA ŞARTLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kar yağışı ve soğuk havanın yurt genelinde etkili olmasıyla birlikte, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskleri gündeme geldi. Gaziantep'te hava koşullarının seyrine göre alınabilecek olası kararlar için yetkililer durumu yakından izliyor.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gaziantep Valiliği tarafından şu ana kadar okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak gün içerisinde hava durumuna bağlı olarak yeni bir açıklama yapılabileceği belirtiliyor.

ÖĞRENCİ VE VELİLER GELİŞMELERE ODAKLANDI

Eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğiyle ilgili kararın netleşmesi için öğrenciler ve veliler Valilikten gelecek açıklamaları bekliyor. Resmi bir karar alınması halinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.