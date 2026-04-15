Gaziantep okul saldırısı mı oldu, Gaziantep'de ne oldu?

Gaziantep’te yaşandığı iddia edilen okul saldırısı sonrası “Gaziantep’te ne oldu?” sorusu en çok aranan konular arasına girdi. Olayla ilgili net bilgiler araştırılırken, sosyal medyada dolaşan farklı paylaşımlar kafa karışıklığına yol açtı. Yetkililerden gelecek açıklamalar, iddiaların doğruluğunu netleştirmek açısından büyük önem taşıyor.

GAZİANTEP’TE OKUL ÇEVRESİNDE KORKU DOLU ANLAR

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nde öğle saatlerinde yaşandığı iddia edilen olay, okul çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. İddiaya göre ders saatleri sırasında 15-16 yaşlarındaki 4 şüpheli, okulun bahçe duvarına yaklaşarak içerideki öğrencilerden bazı isimleri sordu. Ardından M.M.A. isimli öğrenciyi dışarı çağıran şüpheliler ile öğrenci arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın okul dışında büyümesi üzerine şüphelilerden birinin yanında bulunan kurusıkı tabancayla M.M.A.’ya 5 el ateş ettiği öne sürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

POLİS EKİPLERİ BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu şüphelilerden biri kısa sürede yakalanırken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

EMNİYET EKİPLERİ OKULLARDA DENETİMLERİ ARTIRDI

Yaşanan olayın ardından Gaziantep genelinde emniyet güçlerinin, benzer olayların önüne geçmek amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerini artırdığı bildirildi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak için yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle giriş-çıkış saatlerinde kontrollerin sıklaştırıldığı ifade edildi.