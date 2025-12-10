Haberler

Güncelleme:
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Peki, Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı ve operasyonun arkasında neler var? Rasim Ozan Kütahyalı, Ersoy'un uyuşturucu bataklığına sürüklendiğini iddia etti. Peki, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Rezan Epözdemir'in bağı nedir? Rasim Ozan Kütahyalı ne dedi? Detaylar haberimizde!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınması, medyada ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Operasyonun ardından Rasim Ozan Kütahyalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Rezan Epözdemir'in bağı nedir? Rasim Ozan Kütahyalı ne dedi? Detaylar...

MEHMET AKİF ERSOY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarına göre, operasyonun kapsamı Ersoy'un ötesine geçiyor ve dosyada çok daha büyük isimlerin bulunduğu iddia ediliyor.

Kütahyalı, operasyonun günler öncesinden beklendiğini ifade ederek, Ersoy'un tutuklanmasının neredeyse kaçınılmaz olduğunu belirtti. Açıklamalarına göre Ersoy, uyuşturucu satın almak, bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu kullanılmasına yer temin etmek gibi birden fazla suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yaşanan süreci değerlendirirken Ersoy'un geçmişteki dindar ve masum günlerini hatırlatarak, durumun ne kadar trajik olduğunu vurguladı. Kütahyalı, "Maalesef 5 gündür bu uyuşturucu operasyonu bekleniyordu. Cuma gününden beri bu tutuklama bekleniyordu" ifadelerini kullandı.

GAZETECİ MEHMET AKİF ERSOY VE REZAN EPÖZDEMİR'İN BAĞI NEDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamalarına göre, Ersoy'un operasyon sürecinde avukatı Rezan Epözdemir'in rolü dikkat çekiyor. Kütahyalı, Ersoy'un uyuşturucu bataklığına itilmesinde Rezan Epözdemir gibi isimlerin etkili olduğunu iddia ediyor.

Kütahyalı, Ersoy'un içinde bulunduğu durumun yalnızca kişisel bir sorun olmadığını, operasyonun daha büyük bir yapının parçası olduğunu öne sürdü. Ona göre, Ersoy bu operasyondaki küçük isimlerden biri; dosyada daha etkili ve büyük isimler de bulunuyor.

OPERASYONUN ARKA PLANINA DAİR DETAYLAR

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadelerine göre operasyon, birkaç gün önceden planlanmış ve kamuoyuna yansımadan önce ciddi bir takip süreci yaşanmış. Kütahyalı, bu süreci şöyle özetliyor:

Cuma gününden itibaren tutuklamanın beklendiği,

Ersoy'un uyuşturucu kullanımına dair suçlamalarla karşı karşıya olduğu,

Operasyonun daha büyük isimleri hedefleyebileceği ve genişleyebileceği.

Bu ifadeler, olayın yalnızca bireysel bir suçtan ibaret olmadığını, daha geniş bir soruşturmanın parçası olduğunu gösteriyor. Kütahyalı, Ersoy'un geçmişteki masumiyetine atıfta bulunarak, yaşanan sürecin ne kadar üzücü olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

ERSOY'UN KONUMU: "OPERASYONDAKİ KÜÇÜK İSİM"

Kütahyalı, Ersoy'un içinde bulunduğu durumu değerlendirirken, onun operasyondaki konumunu küçülterek, sadece küçük bir figür olduğunu belirtiyor.

