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GASSAL NE DEMEK?

Gassal, ölüleri yıkayan kişiye verilen ad. Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlüğü'nde Arapça "gassal" kelimesinden geldiği belirtilen bu isim için tek bir anlam var: "ölü yıkayıcı". Sözlük kelimeyi din bilimi terimi olarak işaretliyor, yanına da "eskimiş" notunu düşüyor. Telaffuzu uzun a ile, "gassa:l" diye.

Günlük dilde bu iş için çoğu zaman "ölü yıkayıcısı" denir. Kelime ise son iki yılda, adını bu meslekten alan bir dizi sayesinde yeniden dolaşıma girdi ve bugün en çok o diziyle birlikte aranıyor.

GASİL VE GASİLHANE NE DEMEK?

Aynı kökten gelen "gasil" kelimesi, TDK sözlüğüne göre ölü yıkama demek. Sözlük bu maddenin altında iki birleşik daha veriyor: "gasilhane" ve "gasletmek". Gasilhane, cenazelerin defnedilmeden önce yıkandığı yer; gasletmek ise yıkamak anlamında kullanılıyor.

GASSAL DİZİSİNİN ADI NEREDEN GELİYOR?

Dizinin adı, ana karakterin mesleğinden geliyor. TRT Haber'in duyurusuna göre Gassal, kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki'nin hikâyesini anlatan bir kara komedi: Baki, yıkadığı insanlar gibi yalnız ölmemek için ölüm korkusuyla yüzleşiyor, çevresiyle bağ kurmaya ve evlenmeye çalışıyor.

Baki'yi Ahmet Kural canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor, senaryo Sümeyye Karaarslan'a ait. İlk sezon 21 Aralık 2024'te TRT'nin dijital platformu tabii'de yayına girdi ve galası İstanbul'da yapıldı.

DİZİ ŞU AN NEDEN GÜNDEMDE?

Gassal'ın 4. sezonu 19 Kasım 2026 Perşembe günü tabii'de yayınlandı. Televizyon Gazetesi'nin haberine göre yeni sezon 10 bölümden oluşuyor, bölümlerin hepsi aynı gün platforma geldi ve dizi böylece 40 bölüme ulaştı. Önceki iki sezon 24 Mayıs 2025 ve 10 Nisan 2026'da yayına girmişti.

Yeni bölümler gelince dizinin adı da yeniden merak edildi. Google'da "gassal" yazanların otomatik tamamlamada gördüğü sorulardan biri bugün "ne demek". Dizinin bütün sezonları tabii'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında yayında.