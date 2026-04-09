Gassal 3. sezon ne zaman, saat kaçta? Gassal 3. sezon oyuncuları kimler?

Gassal dizisinin 3. sezonuna ilişkin yayın takvimi netleşti ve izleyiciler geri sayıma başladı. 3. sezon öncesinde izleyiciler saatlerini Gassal 3. sezon için kurmaya başladı.

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gassal dizisinin 3. sezonunun yayın tarihi resmi olarak açıklandı. Yeni sezon bölümleri 10 Nisan 2026 Cuma günü itibarıyla (muhtemelen 10 Nisan'ı 11 Nisan'a bağlayan gece 00.00'da) izleyiciyle buluşacak. Yayın gününün netleşmesiyle birlikte dizinin takipçileri geri sayımı hızlandırdı ve özellikle sosyal medya platformlarında paylaşımlar artış gösterdi.

Yeni sezonun yayın saatine ilişkin detaylar platform üzerinden izleyicilere sunulacak. Dizinin yeni bölümleri, 10 Nisan'dan itibaren Tabii dijital platformunda erişime açılacak ve izleyiciler bölümlere anında ulaşabilecek.

GASSAL 3. SEZON OYUNCULARI

Gassal dizisinin 3. sezonunda önceki sezonlardan tanınan oyuncular kadroda yer almaya devam ediyor. Başrollerde Ahmet Kural ve Hande Soral bulunurken, dizinin hikayesine yön veren karakterler yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak. Kadroda ayrıca Öykü Gürman, Emir Benderlioğlu, Erdal Cindoruk ve Ebru Cündübeyoğlu gibi isimler yer alıyor.

Yeni sezonda Mesut Akusta, Kenan Çoban, Serhat Mustafa Kılıç, Demir Karahan ve Seda Akman gibi deneyimli oyuncular da hikayenin önemli parçaları arasında bulunuyor.

Gassal 3. Sezon Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri:

Ahmet Kural - Baki

Hande Soral - Nihan

Öykü Gürman

Emir Benderlioğlu - Şoför

Erdal Cindoruk - Aziz

Ebru Cündübeyoğlu - Buse

Mesut Akusta - Haris

Kenan Çoban - Mülayim Yağız

Serhat Mustafa Kılıç - Belediye Başkanı Muzaffer Gündüz

Demir Karahan - Hüseyin

Seda Akman - Ayten Taşçı

GASSAL 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Gassal dizisinin 3. sezon bölüm sayısına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı. Ancak yeni sezonun, önceki sezonlarda olduğu gibi sürükleyici bir anlatımla ilerleyen bölümlerden oluşacağı ifade ediliyor. Hikayenin derinleştiği yeni sezonda karakterler arasındaki çatışmalar ve dramatik gelişmeler ön planda olacak. İzleyiciler, her bölümde farklı gelişmelerle karşılaşacak ve dizinin temposu yüksek bir şekilde devam edecek.

GASSAL 3. SEZON NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Gassal dizisinin 3. sezonu, TRT’nin dijital platformu olan tabii üzerinden yayınlanacak. Platforma üye olan izleyiciler, yeni sezon bölümlerine yayınlandığı andan itibaren erişim sağlayabilecek.

Dizinin tüm bölümleri dijital platform üzerinden izlenebilecek ve izleyiciler istedikleri zaman bölümleri takip edebilecek. Platform üzerinden yapılan yayınla birlikte dizinin geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.