Gassal 3. sezon 1. bölüm izle (TÜM BÖLÜMLER) Gassal 3. sezon nereden izlenir, 2. bölüm yayınlandı mı?

Gassal dizisinin 3. sezonu izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gassal 3. sezon izle! Yayın tarihi ve yeni sezona dair detaylar netleşirken, dizinin yeni bölümleri için beklenti arttı. İşte Gassal 3. sezon yayın bilgileri...

GASSAL 3. SEZON İZLE

Gassal dizisinin 3. sezonu 10 Nisan 2026 tarihinde izleyiciyle buluşuyor. Yeni sezonun ilk bölümüyle birlikte izleyiciler, Gassal'ın hikayesinin devamını takip edebilecek.

Yeni sezon bölümleri yayınlandıkça platformda yerini alacak ve izleyiciler aynı gün içerisinde içeriklere ulaşabilecek. Dizinin ilk iki sezonuna ait bölümler de platform üzerinden izlenmeye devam ediyor.

GASSAL 3. SEZON OYUNCULARI

Gassal dizisinin 3. sezonunda başrollerde Ahmet Kural ve Hande Soral yer alıyor. Ahmet Kural dizide “Baki” karakterine hayat verirken, Hande Soral ise “Nihan” karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yeni sezonda kadroya katılan isimler arasında Öykü Gürman, Emir Benderlioğlu, Erdal Cindoruk ve Ebru Cündübeyoğlu bulunuyor. Dizinin senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor.

GASSAL 3. SEZON 1. BÖLÜM İZLE

Gassal dizisinin 3. sezonunun ilk bölümünün yayın günüyle birlikte erişime açılması planlanıyor. İzleyiciler, yeni sezonun ilk bölümünü yayınlandığı gün platform üzerinden izleyebilecek. Yayın saatine dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, bölümlerin aynı gün içerisinde izlenebilir hale gelmesi bekleniyor. İzleyiciler, yeni sezon bölümlerine platform üzerinden ulaşabilecek.

GASSAL 3. SEZON NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Gassal dizisinin 3. sezonu yalnızca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Yapım, platformun orijinal içerikleri arasında yer alıyor ve yeni sezon bölümleri burada yayınlanıyor.

Diziyi izlemek isteyen kullanıcıların tabii platformuna üye olması gerekiyor. Platformda reklamlı ve reklamsız abonelik seçenekleri bulunurken, yeni sezonun tüm bölümlerine erişim için premium üyelik tercih edilmesi gerekiyor.