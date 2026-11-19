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2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine uygun olarak 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor. İnfaz ve Koruma Memuru alımları Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Önceki alımlarda lise mezunlarından KPSS P94 puan türünden en az 70 puan şartı arandı. 2026 KPSS P94 puanlarıyla yapılacak yeni gardiyan alım ilanının tarihine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gardiyanlık alımı ne zaman, kaç puanla başvurulur, yaş sınırı kaç ve başvurular nereden yapılır soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte gardiyan alımına ilişkin tüm detaylar.

GARDİYANLIK ALIMI NE ZAMAN?

2026 KPSS P94 puanıyla yapılacak infaz ve koruma memuru alımının ilan tarihi henüz açıklanmadı. Alım ilanı yayımlandığında başvuru kılavuzu ve il bazlı kontenjanlar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi cte.adalet.gov.tr üzerinden duyurulacak.

GARDİYAN OLMAK İÇİN KPSS KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Önceki infaz ve koruma memuru alımlarında lise mezunu adaylardan KPSS P94, ön lisans mezunlarından KPSS P93, lisans mezunlarından ise KPSS P3 puan türünden en az 70 puan şartı arandı. Yeni alımda aranacak puan şartı, yayımlanacak ilanla netleşecek.

GARDİYAN ALIMI ŞARTLARI NELER?

Önceki alımlarda aranan başlıca şartlar şunlar oldu:

Türk vatandaşı olmak

En az lise ya da dengi okul mezunu olmak

18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak

Belirlenen KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

GARDİYAN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İnfaz ve koruma memuru alımlarına başvurular e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılıyor. Posta ya da elden yapılan başvurular kabul edilmiyor. Adaylar yalnızca bir il için başvuru yapabiliyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınav ve fiziki yeterlilik aşamalarına çağrılıyor.

KPSS P94 PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim puanları iki yıl geçerli oluyor. Adaylar 2026 KPSS P94 puanlarıyla, puanın geçerlilik süresi boyunca yapılacak merkezi yerleştirmelere ve kurumların KPSS şartlı alımlarına başvurabilecek.