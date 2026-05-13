Bazı isimler vardır ki yalnızca bir meslekle değil, aynı zamanda temsil ettikleri fikirler, yürüttükleri çalışmalar ve yer aldıkları alanlarla birlikte anılır. Kamuoyunun ilgisini çeken bu profiller, zaman içinde hem mesleki hem de toplumsal yönleriyle daha geniş bir merak alanı oluşturur. Peki, Gamze Pamuk kimdir? Gamze Pamuk Ateşli kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

GAMZE PAMUK KİMDİR?

Gamze Pamuk Ateşli, 1994 yılında Bursa’da doğmuş, hukuk alanındaki akademik eğitimi ve aktif mesleki kariyeri ile tanınan bir avukattır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olan Pamuk, mezuniyetinin ardından hukuk alanında profesyonel kariyerine adım atmıştır. 2016 yılından itibaren Bursa Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlamış ve özellikle çocuk hakları, hukuk politikaları ve sivil toplum çalışmalarıyla öne çıkmıştır.

Mesleki çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol üstlenen Gamze Pamuk Ateşli, hukuk bilgisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefleyen çalışmalarda yer almıştır. Özellikle çocuk hakları alanındaki faaliyetleri, onun kamuoyunda daha geniş bir tanınırlık kazanmasına katkı sağlamıştır.

Bunun yanında çeşitli televizyon programlarında güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle de dikkat çekmiş, hem hukuk hem de siyaset ekseninde yorumlarıyla öne çıkan bir isim haline gelmiştir.

GAMZE PAMUK ATEŞLİ KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu olan Gamze Pamuk Ateşli, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

GAMZE PAMUK ATEŞLİ NERELİ?

Gamze Pamuk Ateşli, Bursa doğumludur. Eğitim hayatı ve mesleki kariyerinin önemli bir bölümünü de Bursa merkezli olarak sürdürmüştür.

GAMZE PAMUK ATEŞLİ'NİN EŞİ KİM?

Avukat Gamze Pamuk Ateşli’nin eşi, Semih Ateşli’dir. Semih Ateşli, Sakaryaspor’un eski gol kralı Kemal Ateşli’nin oğludur.

MESLEKİ KARİYERİ VE HUKUK ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI

Gamze Pamuk Ateşli, 2016 yılında Bursa Barosu’nda serbest avukatlık yapmaya başlamış, aynı dönemde çocuk hakları alanına yönelik çalışmalara ağırlık vermiştir. Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nde Başkan Yardımcılığı görevinde bulunması, onun bu alandaki aktif rolünü güçlendirmiştir.

Ayrıca Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV) bünyesinde projelerde yer almış, eğitim ve farkındalık çalışmalarına katkı sunmuştur. Denge ve Denetleme Ağı içerisinde 2015-2017 yılları arasında ağ temsilcisi olarak görev alarak sivil toplum faaliyetlerinde de aktif bir profil çizmiştir.