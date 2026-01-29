Gamze Erçel kimdir? Gamze Erçel kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Gamze Erçel, son yıllarda hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettiren isimlerden biri. Kız kardeşiyle olan bağı, kariyer tercihleri ve özel yaşamıyla gündemden düşmeyen Erçel, izleyiciler tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Hayatı, başarıları ve mesleki yönleriyle ilgili sorular sıkça araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GAMZE ERÇEL KİMDİR?

Gamze Erçel, televizyon dünyasında hem oyunculuğu hem de tasarım geçmişiyle tanınan bir isimdir. Oyuncu Hande Erçel'in ablası olarak da dikkat çeken Gamze Erçel, sanat ve moda alanındaki çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.

GAMZE ERÇEL KAÇ YAŞINDA?

Gamze Erçel, 17 Mart 1992 tarihinde doğmuştur.

GAMZE ERÇEL NERELİ?

Gamze Erçel, Türkiye'nin Balıkesir şehrinin Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir.

GAMZE ERÇEL'İN KARİYERİ

Gamze Erçel, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde tamamlamıştır ve yaklaşık 10 yıldır tasarım ve çizim çalışmaları yapmaktadır. 2012 yılında Miss Face of Cinema organizasyonunda "Sinema Güzeli" seçilmiştir. 2016 yılından itibaren oyunculuk kariyerine adım atan Erçel; Hayat Ağacı, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Aşk Laftan Anlamaz ve Çılgın Dershane Üniversitede gibi yapımlarda rol almıştır. 2019 yılında mimar Caner Yıldırım ile evlenen Gamze Erçel'in Aylin Mavi adında bir kızı vardır.