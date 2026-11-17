Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galler - Portekiz maçı, bugün 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmaya Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu ev sahipliği yapacak. Galler - Portekiz maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir ve hangi platformlarda yayınlanacak soruları, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Galler - Portekiz maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

GALLER - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler - Portekiz maçı, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALLER - PORTEKİZ MAÇI A SPOR CANLI NASIL İZLENİR?

A Spor, Digiturk'te 88., D-Smart'ta 80., Kablo TV'de 142., Tivibu'da 381. ve Turkcell TV+'ta 72. kanaldan izlenebiliyor. Şifresiz yayın yapan A Spor'un canlı yayınına kanalın resmi internet sitesi üzerinden de erişilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GALLER - PORTEKİZ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Galler - Portekiz maçı şifresiz olarak yayınlanacak. A Spor'u izleyebilen futbolseverler mücadeleyi ücretsiz olarak takip edebilecek.

GALLER - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Galler - Portekiz maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

GALLER - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galler - Portekiz maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverler yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeli.

GALLER - PORTEKİZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galler ile Portekiz arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Galler'in başkenti Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

GALLER - PORTEKİZ MAÇI İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?

Evet, karşılaşma A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden de izlenebilecek.

PORTEKİZ CARDİFF DEPLASMANINDA

Portekiz, Uluslar Ligi'nde Galler deplasmanında galibiyet arayacak. Kadrosundaki yıldız isimlerle maçın favorisi olarak gösterilen Portekiz'e karşı Galler ise iç saha avantajını kullanarak taraftarı önünde iyi bir sonuç almak istiyor.