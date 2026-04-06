Galatasaray’ın maç eksiği var mı, Galatasaray eksik maçı kiminle, ne zaman oynayacak?

Zirve takibini sürdüren Galatasaray, fikstürdeki bir maçlık boşluğu doldurmak için geri sayıma geçti. Futbolseverlerin arama motorlarında yoğun şekilde sorguladığı " Galatasaray'ın ertelenen maçı kiminle?" ve "Eksik maç ne zaman oynanacak?" başlıkları, şampiyonluk yarışındaki puan hesaplarını doğrudan etkiliyor.

GALATASARAY’IN MAÇ EKSİĞİ VAR MI?

Galatasaray’ın 1 maç eksiği var ve eksik maçını Çarşamba günü Göztepe’yle oynayacak.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin nefesini kesecek olan Göztepe - Galatasaray mücadelesi, 08 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Haft içi mesaisinde heyecanı zirveye taşıyacak olan maç, saat 20:00’de başlayacak. Bu kritik karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLE: PLATFORM VE KANAL BİLGİLERİ

Galatasaray’ın zirve takibi için büyük önem taşıyan bu zorlu maçı beIN Sports 1 üzerinden takip etmek isteyenler için erişim bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 77. Kanal

• Kablo TV: 232. Kanal

• İnternet: TOD ve beIN Connect platformları üzerinden abonelik dahilinde şifreli olarak izlenebilir.

İZMİR'DE KRİTİK RANDEVU: GÜRSEL AKSEL STADYUMU EV SAHİBİ

Göztepe ve Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek olan bu erteleme maçı, İzmir’in modern atmosferiyle dikkat çeken Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak olan müsabakada Göztepe, taraftarının müthiş desteğiyle sürpriz bir sonuç almayı hedeflerken; Galatasaray, şampiyonluk yolunda hata yapmadan İstanbul'a dönmek istiyor.