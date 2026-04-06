Galatasaray’ın maç eksiği var mı, Galatasaray eksik maçı kiminle, ne zaman oynayacak?
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Avrupa mesaisi nedeniyle ertelenen kritik maçıyla gündemde. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği "Galatasaray'ın maç eksiği var mı?" ve "Galatasaray eksik maçını ne zaman oynayacak?" soruları yanıt buldu.
Zirve takibini sürdüren Galatasaray, fikstürdeki bir maçlık boşluğu doldurmak için geri sayıma geçti. Futbolseverlerin arama motorlarında yoğun şekilde sorguladığı " Galatasaray'ın ertelenen maçı kiminle?" ve "Eksik maç ne zaman oynanacak?" başlıkları, şampiyonluk yarışındaki puan hesaplarını doğrudan etkiliyor.
GALATASARAY’IN MAÇ EKSİĞİ VAR MI?
Galatasaray’ın 1 maç eksiği var ve eksik maçını Çarşamba günü Göztepe’yle oynayacak.
GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin nefesini kesecek olan Göztepe - Galatasaray mücadelesi, 08 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Haft içi mesaisinde heyecanı zirveye taşıyacak olan maç, saat 20:00’de başlayacak. Bu kritik karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
BEIN SPORTS 1 CANLI İZLE: PLATFORM VE KANAL BİLGİLERİ
Galatasaray’ın zirve takibi için büyük önem taşıyan bu zorlu maçı beIN Sports 1 üzerinden takip etmek isteyenler için erişim bilgileri şu şekildedir:
• Digiturk: 77. Kanal
• Kablo TV: 232. Kanal
• İnternet: TOD ve beIN Connect platformları üzerinden abonelik dahilinde şifreli olarak izlenebilir.
İZMİR'DE KRİTİK RANDEVU: GÜRSEL AKSEL STADYUMU EV SAHİBİ
Göztepe ve Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek olan bu erteleme maçı, İzmir’in modern atmosferiyle dikkat çeken Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak olan müsabakada Göztepe, taraftarının müthiş desteğiyle sürpriz bir sonuç almayı hedeflerken; Galatasaray, şampiyonluk yolunda hata yapmadan İstanbul'a dönmek istiyor.