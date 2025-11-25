Galatasaray Union SG'yi yenerse ne oluyor, ilk 8'e giriyor mu, garantiliyor mu?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Union SG arasında oynanacak kritik maç öncesi sporseverler, yayın detaylarını ve mücadelenin şifresiz ekranlara gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında galip gelirse grupta ne değişiyor? İlk 8'e girme ihtimali nasıl şekilleniyor ve turu kesinleştirmiş oluyor mu?

GALATASARAY UNİON SG'Yİ YENERSE NE OLUYOR?

Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez üst üste dört maç kazanma başarısına ulaşmak istiyor. Son üç karşılaşmada Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 13 yıl aradan sonra Devler Ligi'nin grup/lig etabında art arda üç zafer elde etmeyi başarmıştı. Union SG karşısında alınacak bir zafer, Galatasaray'ın bu kulvardaki en uzun galibiyet serisi olarak tarihe geçecek.

Galatasaray'ın sahadan bir puanla ayrılması durumunda ise takım, turnuvada ilk 24 takım arasına kalmayı garantilemiş olacak. İlk 8'e girme ihtimali ise kalan maçların sonuçlarına göre şekillenmeye devam edecek.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile St. Gilloise arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından ücretsiz takip edebilecek.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1'e aşağıdaki platformlardan erişilebiliyor:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Filbox: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve çeşitli internet platformlarından da ücretsiz yayın yapmayı sürdürüyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray – St. Gilloise karşılaşması 25 Kasım Salı günü oynanacak.

GALATASARAY – UNİON SG MAÇI TEK MAÇ MI?

Bu karşılaşma tek maç üzerinden değerlendirilecek, rövanşı bulunmuyor.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev mücadelenin başlama saati 20.45 olarak duyuruldu.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile St. Gilloise arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, İstanbul'daki Rams Park Stadyumunda gerçekleştirilecek.