Galatasaray Union SG maçı hakemi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile St. Gilloise arasında oynanacak bu önemli maç öncesi taraftarlar, yayın bilgileri ve müsabakanın detayları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Canlı yayın seçenekleri merak edilirken, Galatasaray–Union SG mücadelesini yönetecek hakem de gündemdeki yerini koruyor.

25-11-2025 GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile St. Gilloise arasında oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ – CANLI VE ŞİFRESİZ İZLEME

Müsabakayı TRT 1 üzerinden takip etmek isteyen sporseverler aşağıdaki platformlardan kanala ulaşabilir:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve internet yayınları aracılığıyla şifresiz izlenebilmektedir.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 25 Kasım Salı günü oynanacak.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile St. Gilloise arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY – UNION SG MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Union SG ile yapacağı karşılaşmada düdüğü İspanyol hakem Jose Maria Sanchez çalacak.