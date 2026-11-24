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Galatasaray U19 Aston Villa U19 maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı netleşti. UEFA Gençlik Ligi kapsamında oynanacak Galatasaray U19 Aston Villa U19 maçı, Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalından canlı yayınlanmayacak. Karşılaşma, 24 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Yayın planında değişiklik olması halinde maçın canlı izlenebileceği platformlar ayrıca duyurulacak.

GALATASARAY U19 ASTON VİLLA U19 MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray U19 Aston Villa U19 maçı için Türkiye'de açıklanmış bir televizyon yayını bulunmuyor. Karşılaşma şu an için herhangi bir kanalın yayın akışında yer almıyor.

Yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için maç saatine yakın Galatasaray'ın ve UEFA'nın resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY U19 ASTON VİLLA U19 MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Maç televizyondan yayınlanmayacağı için karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar maçı stadyumda takip edebilecek. Maçın skoru ve önemli anları ise Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesapları ve UEFA'nın resmi platformları üzerinden anlık olarak paylaşılabilecek.

GALATASARAY U19 ASTON VİLLA U19 MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray U19 Aston Villa U19 maçı 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Gençlik Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında yapılacak.

GALATASARAY U19 ASTON VİLLA U19 MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray'ın U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'ndeki iç saha maçlarını bu stadyumda oynuyor.

UEFA GENÇLİK LİGİ NEDİR?

UEFA Gençlik Ligi, Şampiyonlar Ligi'nin 19 yaş altı takımlar için düzenlenen versiyonu olarak biliniyor. Turnuvanın lig aşamasında, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden kulüplerin U19 takımları, A takımlarıyla aynı rakiplere karşı sahaya çıkıyor. Bu nedenle Galatasaray'ın U19 takımı da A takımla aynı gün Aston Villa ile karşılaşıyor.

UEFA Gençlik Ligi, Avrupa'nın geleceğin yıldızlarını izleme fırsatı sunan önemli bir organizasyon olarak kabul ediliyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA A TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Aston Villa'nın A takımları da aynı gün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. A takımlar arasındaki karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.