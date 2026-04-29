Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman?

Galatasaray taraftarı, şampiyonluk şarkılarını bu kez antrenman sahasında söylemeye hazırlanıyor: 29 Nisan Çarşamba Galatasaray taraftara açık antrenman saat kaçta, biletler ücretsiz mi? RAMS Park kapılarının sarı-kırmızılı renklere gönül verenlere açılacağı bu özel gün gündem oldu.

GALATASARAY TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda camiayı kenetlemek amacıyla dev bir idman programı hazırladı. Galatasaray taraftara açık antrenman, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü (bugün) gerçekleştirilecek. Bu büyük buluşmanın adresi, Galatasaray'ın evi Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park olacak. Dev etkinlik, akşam saat 20.00'de başlayarak tribünleri dolduran binlerce taraftara futbol şöleni yaşatacak.

ANTRENMAN BİLETLERİ ÜCRETLİ Mİ VE NASIL ALINIR?

Galatasaraylı futbolseverleri en çok mutlu eden detay, antrenman girişlerinin ücretsiz olması oldu. Ancak stadyum güvenliği ve kapasite yönetimi nedeniyle, her taraftarın Passo üzerinden bilet tanımlama işlemini gerçekleştirmesi zorunlu tutuluyor. Biletler ücretsiz olsa da sisteme giriş yapıp tanımlama yapmayan taraftarlar stadyuma alınmayacak.

KOMBİNE VE VIP KART SAHİPLERİ İÇİN ÖNCELİKLİ ALIM

2025-2026 futbol sezonu için geçerli olan kombine ve VIP kombine sahiplerine, her zaman olduğu gibi öncelik tanındı. Bu gruptaki taraftarlar, biletlerini 28 Nisan Salı günü saat 12.00 ile 18.00 arasında passo.com.tr veya Passo mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak hesaplarına tanımladılar. Mevcut koltuklarının bu etkinlik için otomatik tanımlanmadığını, bilet alma işleminin manuel yapılması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

GSPLUS VE GSPARA ÜYELERİ İÇİN BİLET TANIMLAMA SÜRECİ

Öncelikli alım hakkından yararlanan bir diğer kitle ise GSPlus Premium üyeleri ve GSPara kart sahipleri oldu. Bu gruptaki taraftarlar için sistem, 28 Nisan Salı günü saat 18.00 ile 23.00 arasında açıldı. Yoğun ilginin yaşandığı bilet tanımlama sürecinde, kontenjanların kısa sürede dolması bekleniyor.

RAMS PARK'TA ŞAMPİYONLUK PROVASI

Bu akşam saat 20.00'de kapılarını açacak olan RAMS Park'ta, teknik direktör Okan Buruk ve öğrencilerinin taraftarlarla kucaklaşması bekleniyor. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde yapılacak olan idman, şampiyonluk öncesi takıma moral depolarken; taraftarlar da futbolculara olan güvenlerini bir kez daha haykıracak. Etkinlik saati yaklaştıkça stadyum çevresinde yoğunluk beklendiğinden, taraftarların erken saatlerde alana gelmesi tavsiye ediliyor.