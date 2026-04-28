Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman, giriş ücretli mi, ücretsiz mi?

Galatasaray’ın taraftara açık antrenman programı ve giriş ücretine dair bilgiler yoğun ilgi görüyor. Özellikle maç öncesi motivasyon etkinliği olarak düzenlenen bu organizasyonların ne zaman yapılacağı ve ücretsiz olup olmadığı, taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

BİLETLER ÜCRETSİZ AMA BELİRLİ KRİTERLER GEÇERLİ

Galatasaray’ın taraftara açık antrenmanını yerinde izlemek isteyen sarı-kırmızılı futbolseverler için biletler ücretsiz olarak sunulacak. Ancak organizasyona katılım için kulüp tarafından belirlenen bazı şartlar ve öncelik sıralaması uygulanacak. Bilet dağıtımı, farklı taraftar gruplarına özel saat aralıklarıyla gerçekleştirilecek.

BİLET DAĞITIMINDA KADEMELİ SİSTEM UYGULANACAK

İlk etapta 2025-2026 sezonu kombine ve VIP kombine sahipleri belirlenen saat diliminde biletlerini temin edebilecek. Ardından GSPlus Premium üyeleri ve GSPara kart sahipleri için ayrı bir zaman aralığı açılacak. Son aşamada ise GSPlus uygulamasına sahip tüm taraftarlar, belirlenen saatten itibaren bilet alma hakkına sahip olacak.

GSPLUS KAYDI ZORUNLU OLACAK

Etkinliğe katılım sağlamak isteyen herkesin GSPlus uygulamasına kayıtlı olması gerekiyor. Bilet alma işlemi sırasında telefon numarası üzerinden doğrulama yapılacak ve bu adım zorunlu tutulacak. Bu nedenle taraftarların önceden kayıt işlemlerini tamamlaması önem taşıyor.

YİYECEK VE OTOPARK DETAYLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Organizasyonda sunulan biletler yalnızca giriş hakkı sağlıyor; yiyecek ve içecek hizmetleri bilet kapsamına dahil edilmiyor. İsteyen taraftarlar stat içerisinde ekstra ücret ödeyerek bu hizmetlerden faydalanabilecek. Öte yandan stat otoparkı yalnızca sezonluk otopark kartı bulunan kombine sahiplerine açık olacak, diğer bilet sahipleri için otopark kullanımı mümkün olmayacak.

HER TARAFTARA TEK BİLET HAKKI

Yoğun talep beklenen etkinlikte düzenin sağlanabilmesi adına biletler numaralı olacak ve kişi başına yalnızca bir adet bilet alma hakkı tanınacak. Galatasaray taraftarının bu özel organizasyona büyük ilgi göstermesi ve RAMS Park’ta coşkulu bir atmosfer oluşturması bekleniyor.