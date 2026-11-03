Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Peki Galatasaray Stuttgart maçı nerede, hangi statta oynanıyor? Karşılaşmanın adresini, maç saatindeki hava durumunu ve stat atmosferine dair öne çıkan başlıkları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NEREDE OYNANACAK?

MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, İstanbul şehrinde bulunan Rams Park Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmanın tarihi 03 Kasım 2026 Salı, başlama saati Türkiye saati ile 20.45. Maç TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

MAÇ SAATİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, İstanbul için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörüyor. Günlük sıcaklığın 14 ile 19 derece arasında değişmesi, maç saatinde ise 15-16 derece civarında olması bekleniyor. İstanbul için güncel bir fırtına uyarısı bulunmuyor. Stada gidecek taraftarların yağmura karşı hazırlıklı olması faydalı olur.

RAMS PARK’TA ATMOSFER

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, İstanbul’da yoğun ve ateşli bir atmosfer beklediklerini söyledi. Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.