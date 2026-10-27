Galatasaray Stuttgart maçı nerede, hangi statta oynanacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda mücadele eden Galatasaray, lig aşamasının dördüncü haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Avrupa kupalarındaki karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Galatasaray- Stuttgart maçının nerede oynanacağını, hangi statta gerçekleştirileceğini ve maçın başlama saatini araştırıyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, İstanbul'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcisini kendi sahasında ağırlayacak. UEFA'nın resmi fikstüründe de mücadele, Galatasaray'ın ev sahibi olduğu karşılaşmalar arasında yer alıyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması, İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta (Ali Sami Yen Spor Kompleksi) oynanacak. Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan statta gerçekleştirilecek mücadele, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Stuttgart maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. UEFA'nın resmi fikstürüne göre karşılaşma, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında oynanacak.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Stuttgart maçının yayın bilgileri için yayıncı kuruluşun güncel duyuruları takip edilmeli. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin kesin bilgi, resmî yayın akışı üzerinden teyit edilmelidir.