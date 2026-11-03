Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, Galatasaray Stuttgart maçı bugün mü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, Galatasaray Stuttgart maçı bugün mü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Takvimlere işaretlenen o gün geldi mi, yoksa bir gün daha var mı? Şampiyonlar Ligi’nde Alman temsilcisiyle karşılaşacak Galatasaray taraftarı, maç gününün heyecanını yaşarken bir yandan da en temel soruların yanıtını arıyor. Akşam planlarını yapmak, işten erken çıkmak ya da arkadaşlarla buluşmak için doğru saati bilmek şart.

Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, Galatasaray Stuttgart maçı bugün mü sorularının yanıtı haberimizin devamında. Maçın tarihini, başlama saatini, oynanacağı stadı ve yayın bilgilerini hiçbir ayrıntıyı atlamadan sizin için bir araya getirdik.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Galatasaray Stuttgart maçı bugün. Karşılaşma 03 Kasım 2026 Salı günü oynanacak.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 20.45 olarak açıklandı.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçı TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de takip etmek mümkün.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İstanbul’daki Rams Park’ta oynanacak. Meteoroloji İstanbul için aralıklı sağanak yağış öngörüyor, maç saatinde sıcaklığın 15-16 derece civarında olması bekleniyor.

BU HAFTANIN GÜNDEMİ

Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe de yarın akşam saat 20.45’te Liverpool’u konuk edecek. Galatasaray’ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ise 24 Kasım’da Aston Villa ile oynanacak.

MAÇ SAATİ DEĞİŞİR Mİ?

Maç saatinin veya yayın programının resmi mercilerce değiştirilebilme ihtimaline karşı gelişmeleri takip etmekte fayda var.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı

Kuyumcular da işin içinde! 100 gözaltı var, 1 milyara el konuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooter'lı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu
Okyanusun ortasında mucize kurtuluş! Tekneleri tam 3 ay sürüklenen 2'si çocuk 5 kişi sağ bulundu

Pasifikte mucize kurtuluş! Okyanusun ortasında tam 3 ay
İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti

İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü

ABD'ye meydan okudu: Bu bir provokasyon
Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! İşaret ettiği yer çok kutsal
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan

Dev maçın skorunu verdi! İşte kazanan
Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı

Emine Erdoğan'dan Seul'de anlamlı açılış! 70 yıl öncesinin hafızası