Galatasaray Samsunspor'u yenerse şampiyon oluyor mu, Galatasaray Samsunspor'la berabere kalırsa şampiyon oluyor mu?
Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluk yolunda kritik bir viraja girerken gözler Samsunspor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrılması halinde matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edip edemeyeceğini merak ediyor. Taraftarlar ise “Galatasaray Samsunspor’u yenerse şampiyon oluyor mu?” sorusuna yanıt ararken, puan durumu ve olası senaryolar büyük önem taşıyor.
Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek mücadelede bir diğer ihtimal ise beraberlik senaryosu. Galatasaray’ın Samsunspor karşısında puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk ihtimali hesaplanırken, “ Galatasaray Samsunspor’la berabere kalırsa şampiyon oluyor mu?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte sarı-kırmızılıların şampiyonluk yolundaki tüm kritik hesapları ve ihtimaller…
GALATASARAY DERBİDE FARKI AÇTI
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla puan farkını 7’ye çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
GÜNCEL PUAN DURUMU NETLEŞTİ
Ligde oluşan son tabloya göre Galatasaray 74 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 67 puanla ikinci sırada yer aldı. Bir maçı eksik olan Trabzonspor ise 65 puanla takibini sürdürüyor. İlk 4 sıradaki rekabet şampiyonluk ve Avrupa kupaları açısından büyük önem taşıyor.
ZİRVE YARIŞINDA SON HAFTALARA GİRİLİYOR
Sezonun son düzlüğüne girilirken, puan tablosunda oluşan farklar kritik hale geldi. Özellikle üst sıralardaki takımların eksik maçları, şampiyonluk hesaplarını doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.
GALATASARAY’IN KALAN MAÇ PROGRAMI
Lider Galatasaray, sezonun geri kalan bölümünde sırasıyla Samsunspor deplasmanına çıkacak, ardından Antalyaspor’u ağırlayacak ve son haftada Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Bu üç karşılaşma, sarı-kırmızılıların kaderini belirleyecek.
ŞAMPİYONLUK İÇİN KRİTİK PUAN HESABI
Galatasaray’ın kalan üç maçta alacağı 4 puan, rakiplerinin performansından bağımsız olarak şampiyonluğu garantilemesine yetecek. Bu nedenle Samsunspor karşılaşması, şampiyonluk yolunda kilit virajlardan biri olarak öne çıkıyor.