Galatasaray Samsunspor'u yenerse şampiyon oluyor mu, Galatasaray Samsunspor'la berabere kalırsa şampiyon oluyor mu?

Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek mücadelede bir diğer ihtimal ise beraberlik senaryosu. Galatasaray’ın Samsunspor karşısında puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk ihtimali hesaplanırken, “ Galatasaray Samsunspor’la berabere kalırsa şampiyon oluyor mu?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte sarı-kırmızılıların şampiyonluk yolundaki tüm kritik hesapları ve ihtimaller…

GALATASARAY DERBİDE FARKI AÇTI

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla puan farkını 7’ye çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

GÜNCEL PUAN DURUMU NETLEŞTİ

Ligde oluşan son tabloya göre Galatasaray 74 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 67 puanla ikinci sırada yer aldı. Bir maçı eksik olan Trabzonspor ise 65 puanla takibini sürdürüyor. İlk 4 sıradaki rekabet şampiyonluk ve Avrupa kupaları açısından büyük önem taşıyor.

ZİRVE YARIŞINDA SON HAFTALARA GİRİLİYOR

Sezonun son düzlüğüne girilirken, puan tablosunda oluşan farklar kritik hale geldi. Özellikle üst sıralardaki takımların eksik maçları, şampiyonluk hesaplarını doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.

GALATASARAY’IN KALAN MAÇ PROGRAMI

Lider Galatasaray, sezonun geri kalan bölümünde sırasıyla Samsunspor deplasmanına çıkacak, ardından Antalyaspor’u ağırlayacak ve son haftada Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Bu üç karşılaşma, sarı-kırmızılıların kaderini belirleyecek.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KRİTİK PUAN HESABI

Galatasaray’ın kalan üç maçta alacağı 4 puan, rakiplerinin performansından bağımsız olarak şampiyonluğu garantilemesine yetecek. Bu nedenle Samsunspor karşılaşması, şampiyonluk yolunda kilit virajlardan biri olarak öne çıkıyor.