Galatasaray Samsunspor maçı, RAMS Park'taki zemin bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Türkiye saatiyle 16.00'da başlayan ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray Samsunspor maçı nerede, hangi statta oynanıyor, Galatasaray maçı neden Başakşehir stadında oynanıyor ve maç kaç kaç soruları futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Galatasaray Samsunspor maçının oynandığı stat ve tüm detaylar.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE?

Galatasaray Samsunspor maçı, RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Karşılaşma, İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor.

GALATASARAY MAÇI NEDEN BAŞAKŞEHİR STADINDA OYNANIYOR?

Galatasaray, RAMS Park'ta süren zemin bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Samsunspor maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynama kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı resmi açıklamada RAMS Park'taki çim yenileme çalışmalarının devam ettiğini ve çalışmalara daha fazla zaman tanımak amacıyla maçın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını duyurdu.

Galatasaray, açıklamasında stadını kullanıma açan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Samsunspor maçında ilk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılıları öne geçiren golü 4. dakikada Lucas Torreira attı; golün asistini Wilfried Singo yaptı. Karşılaşmanın ikinci yarısı devam ediyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Samsunspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Galatasaray Samsunspor maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da başladı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi, ikinci yarı devam ediyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR KARŞISINDA ÖNDE

Ligde zirvede bulunan Galatasaray, Samsunspor karşısında aldığı erken golle üç puana bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp rekoru kırmayı hedefliyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki Samsunspor ise ikinci yarıda skoru dengelemenin yollarını arıyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Rafael Leão bu karşılaşmada forma giyemiyor. Kaan Ayhan ise 188 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.