Galatasaray Samsunspor maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da başladı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin ilk yarısı, Lucas Torreira'nın golüyle Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi, ikinci yarı ise devam ediyor. Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta başladı, ne zaman bitecek ve maç kaç kaç soruları futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Galatasaray Samsunspor maçına ilişkin tüm detaylar.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Samsunspor maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanıyor. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Galatasaray Samsunspor maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da başladı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi, ikinci yarı devam ediyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BİTECEK?

16.00'da başlayan karşılaşmanın, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte 17.50 civarında sona ermesi bekleniyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Samsunspor maçında ilk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılıları öne geçiren golü 4. dakikada Lucas Torreira attı; golün asistini Wilfried Singo yaptı. Karşılaşmanın ikinci yarısı devam ediyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Samsunspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Galatasaray Samsunspor maçı şifresiz yayınlanmıyor. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray Samsunspor maçı, RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR KARŞISINDA ÖNDE

Ligde zirvede bulunan Galatasaray, Samsunspor karşısında aldığı erken golle üç puana bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp rekoru kırmayı hedefliyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki Samsunspor ise ikinci yarıda skoru dengelemenin yollarını arıyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Rafael Leão bu karşılaşmada forma giyemiyor. Kaan Ayhan ise 188 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.