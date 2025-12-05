Galatasaray Samsunspor CANLI nereden izlenir? GS Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Galatasaray Samsunspor nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Galatasaray Samsunspor maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar!

GALATASARAY - SAMSUNSPOR NEREDE İZLENİR?

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki karşılaşmayı izlemek isteyenler, müsabakayı canlı olarak beIN Sports 1 üzerinden takip edebilir. Maç saatinde bu kanala televizyon üzerinden erişimi olan herkes yayını doğrudan izleyebilir. Televizyon aboneliği bulunmayan ya da internet üzerinden takip etmek isteyenler ise TOD TV üzerinden maça bağlanabilir. Bu platform üzerinden canlı yayına erişim için aktif bir abonelik gerekir.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Samsunspor maçını Bein Sports ve TOD TV'den canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Samsunspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Samsunspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.