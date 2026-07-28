Galatasaray Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezona iddialı bir kadroyla hazırlanmayı hedefleyen Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında Rennes ile kozlarını paylaşacak. Teknik heyetin son durumunu görmek istediği mücadele öncesinde taraftarlar karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve maç saatini merak ediyor. Galatasaray-Rennes maçına ilişkin tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, "Galatasaray-Rennes maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İstanbul'da oynanacak mücadele futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek.

Sezon öncesi son durumunu görmek isteyen Galatasaray, güçlü rakibi Rennes karşısında taraftarının önüne çıkacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşları, başlama saati ve oynanacağı stat belli olurken, maçın canlı yayın bilgileri de netleşti.

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık maçı, S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı dijital platform üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler S Sport Plus'ı tercih edebilirken, TV100 ekranlarından ise mücadele şifresiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Rennes hazırlık maçı, 02 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele öncesinde her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11'ler maç saatine kısa süre kala açıklanacak.

GALATASARAY - RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşmasına İstanbul ev sahipliği yapacak. Galatasaray ile Rennes arasındaki mücadele, sarı-kırmızılı ekibin iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Galatasaray-Rennes karşılaşmasını S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, platforma internet üzerinden abonelik sistemiyle erişebiliyor. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

TV100 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TV100 ekranlarından izlemek isteyenler için kanal; Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47, Turkcell TV+ 37 ve Vodafone TV 36 numaralı kanallar üzerinden yayın yapıyor. TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇINDA TARAFTARININ ÖNÜNDE

Yeni sezon öncesinde teknik heyetin oyuncuların son durumunu değerlendireceği Galatasaray-Rennes mücadelesi, takımın eksiklerini görmesi açısından büyük önem taşıyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenirken, mücadele hem S Sport Plus hem de TV100 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.