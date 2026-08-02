Galatasaray Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Rennes muhtemel 11’leri ve maç kadrosu!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sezon öncesindeki önemli sınavlarından birinde Rennes'i RAMS Park'ta konuk edecek. Yeni transferlerin ve yıldız oyuncuların sahaya çıkması beklenen mücadele öncesinde Galatasaray Rennes maçı saat kaçta, muhtemel 11'leri nasıl şekillendi ve maç kadrosunda hangi isimler bulunuyor? soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte dev karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

GALATASARAY - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını güçlü rakiplerle sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes ile taraftarı önünde hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve mücadeleye ilişkin tüm ayrıntıları araştırıyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yeni transferlerini ve sezon öncesindeki son durumunu görmek isteyen taraftarlar, Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte İstanbul'da oynanacak hazırlık karşılaşmasına dair tüm detaylar.

GALATASARAY - RENNES MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık maçı, 02 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak mücadelede ilk düdük 21.00'de çalacak.

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık karşılaşması S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, platforma internet üzerinden abonelik sistemiyle erişebilecek. S Sport Plus, dijital yayın platformu üzerinden şifreli olarak hizmet veriyor.

TV100 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadele ayrıca TV100 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. TV100'e Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47, Turkcell TV+ 37 ve Vodafone TV 36 numaralı kanallar üzerinden ulaşılabiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da izlenebiliyor.

GALATASARAY - RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık mücadelesine İstanbul'daki RAMS Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, Galatasaray'ın sezon öncesi son provasından biri olacak.

GALATASARAY - RENNES MAÇI ÖNCESİ BEKLENTİLER

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray, Rennes karşısında hem yeni transferlerini hem de takımın son durumunu test etme fırsatı bulacak. Teknik direktör Okan Buruk'un farklı oyunculara süre vermesi beklenirken, mücadele UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıyor. Rennes cephesi ise güçlü rakibi karşısında eksiklerini görerek lig maratonuna hazır hale gelmeyi amaçlıyor. Bu nedenle karşılaşmanın tempolu ve mücadele seviyesi yüksek geçmesi bekleniyor.

Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, İsmail Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen