Galatasaray Rennes maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray Rennes golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Galatasaray ile Rennes arasında oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından futbolseverler, "Galatasaray Rennes maçı kaç kaç bitti?" ve "Golleri kim attı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni sezon öncesinde son durumunu görmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi Rennes karşısında önemli bir sınav verdi. İşte Galatasaray-Rennes maç sonucu, gol atan futbolcular ve karşılaşmanın öne çıkan anları…
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Fransa temsilcisi Rennes ile karşı karşıya geldi. Büyük ilgi gören mücadelenin ardından maçın skoru, golleri atan isimler ve dakika dakika yaşanan gelişmeler futbolseverlerin gündemine oturdu. İşte Galatasaray Rennes maç sonucu, canlı maç anlatımı ve karşılaşmanın tüm detayları…
GALATASARAY RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, taraftarı önünde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin son durumunu görmek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray-Rennes maçı hangi kanalda, saat kaçta?" ve "Şifresiz yayın var mı?" sorularının yanıtını araştırıyor.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, hem teknik heyet hem de taraftarlar açısından yeni sezon öncesi önemli bir prova niteliği taşıyor. İşte Galatasaray-Rennes hazırlık maçının yayın saati, kanalları ve canlı izleme bilgileri...
GALATASARAY-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık karşılaşması S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı dijital platform üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler S Sport Plus'ı tercih edebilirken, TV100 maçı şifresiz olarak ekranlara getirecek.
GALATASARAY-RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Rennes hazırlık mücadelesi 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak.
GALATASARAY-RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Hazırlık karşılaşması, İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yeni sezon öncesinde takımlarını kendi sahalarında izleme fırsatı bulacak.
S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Galatasaray-Rennes karşılaşması S Sport Plus platformu üzerinden internet erişimiyle canlı olarak takip edilebilecek. Platform, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın hizmeti sunmaktadır.
TV100 CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ
Karşılaşma TV100 ekranlarından da şifresiz olarak yayınlanacak. Kanal; Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47, Turkcell TV+ 37 ve Vodafone TV 36 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebiliyor.
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇINDA SAHAYA ÇIKIYOR
Yeni sezon öncesi eksiklerini görmek ve takımın son durumunu değerlendirmek isteyen Galatasaray, Rennes karşısında önemli bir hazırlık sınavı verecek. Teknik heyetin farklı oyunculara forma şansı vermesi beklenirken, taraftarlar da mücadeleyi büyük bir ilgiyle takip edecek. Karşılaşmanın ardından iki takımın performansı ve öne çıkan isimler futbol gündeminde geniş yer bulacak.
GALATASARAY-RENNES MAÇI KAÇ KAÇ?
Galatasaray Rennes maçı 0-0 devam ediyor.