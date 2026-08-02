Galatasaray Rennes maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray Rennes golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Fransa temsilcisi Rennes ile karşı karşıya geldi. Büyük ilgi gören mücadelenin ardından maçın skoru, golleri atan isimler ve dakika dakika yaşanan gelişmeler futbolseverlerin gündemine oturdu. İşte Galatasaray Rennes maç sonucu, canlı maç anlatımı ve karşılaşmanın tüm detayları…

GALATASARAY RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, taraftarı önünde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin son durumunu görmek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray-Rennes maçı hangi kanalda, saat kaçta?" ve "Şifresiz yayın var mı?" sorularının yanıtını araştırıyor.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, hem teknik heyet hem de taraftarlar açısından yeni sezon öncesi önemli bir prova niteliği taşıyor. İşte Galatasaray-Rennes hazırlık maçının yayın saati, kanalları ve canlı izleme bilgileri...

GALATASARAY-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık karşılaşması S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı dijital platform üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler S Sport Plus'ı tercih edebilirken, TV100 maçı şifresiz olarak ekranlara getirecek.