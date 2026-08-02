Galatasaray Rennes maç özeti ve golleri! (ÖZET) Galatasaray Rennes kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında RAMS Park'ta Rennes'i konuk eden Galatasaray'ın performansı futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın skorunu, gol atan oyuncuları ve maç özetini öğrenmek için aramalarını hızlandırdı. İşte Galatasaray-Rennes maç sonucu, goller ve karşılaşmanın önemli anları.

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin son durumunu görmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve nerede oynanacağını araştırıyor. İşte Galatasaray-Rennes hazırlık maçına ilişkin canlı yayın ve mücadeleye dair tüm ayrıntılar.

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık karşılaşması futbolseverlerle S Sport Plus ve TV100 ekranlarından buluşacak. Maçı dijital platform üzerinden takip etmek isteyenler S Sport Plus'ı tercih edebilirken, şifresiz yayın izlemek isteyenler ise TV100 ekranlarından mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

GALATASARAY - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, yeni sezon öncesinde iki takımın son durumunu görmek açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY - RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık mücadelesi, İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada Galatasaray, taraftarı önünde yeni sezon öncesi önemli bir prova yapacak.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray-Rennes karşılaşmasını internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus platformu aracılığıyla mücadeleyi canlı izleyebilecek. S Sport Plus, internet yayınının yanı sıra Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak hizmet veriyor.

TV100 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma ayrıca TV100 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. TV100'e Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47, Turkcell TV+ 37 ve Vodafone TV 36 numaralı kanallardan erişilebiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de izlenebiliyor.

MAÇ ÖNCESİ GÖZLER GALATASARAY'DA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Rennes karşısında hem teknik heyetin hem de taraftarların yakından takip edeceği bir performans ortaya koymayı hedefliyor. Okan Buruk'un sahaya süreceği kadro ve yeni transferlerin göstereceği performans, mücadele öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Rennes ise güçlü kadrosuyla Galatasaray karşısında önemli bir hazırlık sınavı verecek. Mücadele boyunca yaşanacak gelişmeler ve maçın ardından oluşacak özet, goller ve skor bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Maç özet ve detay görüntülerini TV100 ekranlarından izleyebilirsiniz.