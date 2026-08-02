Galatasaray Rennes ilk 11’i, Galatasaray Rennes maç kadrosunda kimler var?

Hazırlık maçı kapsamında oynanacak Galatasaray Rennes karşılaşması öncesi taraftarlar “Galatasaray Rennes maç kadrosunda kimler var?” ve “Galatasaray’ın ilk 11’i belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor. Mücadelede görev alması beklenen isimler arasında Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen gibi oyuncuların yer aldığı öne çıkıyor.

GALATASARAY RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Rennes, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Fransız temsilcisi Rennes karşısında sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Galatasaray Rennes maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve mücadele nerede oynanacak sorularının yanıtını araştırıyor.

Galatasaray-Rennes hazırlık maçı, 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. İstanbul’daki RAMS Park Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadelede Galatasaray’ın kadro tercihleri ve performansı taraftarlar tarafından yakından takip edilecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu.

GALATASARAY RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık maçı, S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, belirtilen yayın platformları üzerinden mücadeleyi canlı izleyebilecek.

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. TV100 ise farklı dijital yayın platformları ve uydu seçenekleri üzerinden şifresiz şekilde takip edilebiliyor.

TV100 GALATASARAY RENNES MAÇI FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Galatasaray-Rennes maçını TV100 ekranlarından izlemek isteyen izleyiciler için kanal bilgileri şu şekilde:

TV100; Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47, Turkcell TV+ 37 ve Vodafone TV 36 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor.

S SPORT PLUS GALATASARAY RENNES MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, platformun internet yayını aracılığıyla mücadeleyi izleyebilecek. S Sport Plus yayınları, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak sunuluyor.

GALATASARAY RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık maçı, 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park’ta oynanacak mücadelede Rennes karşısında güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

GALATASARAY RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Rennes’in karşı karşıya geleceği hazırlık maçı, İstanbul’da bulunan RAMS Park Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen mücadelede iki takım da sezon öncesi son durumunu görmek için sahaya çıkacak.

GALATASARAY RENNES MAÇINDA GÖZLER KADRODA OLACAK

Galatasaray Rennes karşılaşması öncesinde teknik heyetin tercih edeceği kadro da merak konusu oldu. Taraftarlar, yeni transferlerin, yıldız oyuncuların ve genç futbolcuların performansını yakından takip edecek. Mücadele öncesi açıklanacak ilk 11 ve maç kadrosu, karşılaşmanın en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

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