Galatasaray Rennes CANLI izle! Galatasaray Rennes maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında canlı yayın bilgileri yer alıyor. "Galatasaray Rennes CANLI izle", "Galatasaray Rennes maçı hangi kanalda?" ve "Galatasaray Rennes maçı nereden izlenir?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görürken, mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar yayıncı kanal ve maç saatiyle ilgili detayları merak ediyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, RAMS Park'ta Fransız temsilcisi Rennes'i ağırlarken gözler karşılaşmanın canlı yayın ekranına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibin son durumunu yakından takip etmek isteyen taraftarlar, Galatasaray Rennes maçının hangi kanalda yayınlanacağını, şifresiz izlenip izlenemeyeceğini ve canlı yayın seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.
GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Fransız ekibi Rennes ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin son provasını yakından takip etmek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray Rennes maçı hangi kanalda?", "Galatasaray Rennes maçı saat kaçta?" ve "Galatasaray Rennes canlı nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma, hem televizyon hem de dijital platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık mücadelesi, 02 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık maçı, S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen taraftarlar TV100 ekranlarını tercih edebilirken, dijital platform kullanıcıları ise S Sport Plus üzerinden maçı canlı izleyebilecek.
GALATASARAY - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?
Hazırlık karşılaşması 02 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Yeni sezon öncesi son durumunu görmek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.
GALATASARAY - RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık karşılaşmasına İstanbul'daki RAMS Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde güçlü rakibine karşı yeni sezon öncesinde önemli bir prova gerçekleştirecek.
S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ
Galatasaray - Rennes hazırlık maçını dijital ortamdan takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus platformu üzerinden karşılaşmayı canlı izleyebilecek. Platform, internet üzerinden şifreli yayın hizmeti sunarken farklı mobil cihazlar, akıllı televizyonlar ve bilgisayarlar aracılığıyla erişim sağlanabiliyor.
TV100 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Karşılaşma, TV100 ekranlarından da şifresiz olarak yayınlanacak. Kanal; Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47, Turkcell TV+ 37 ve Vodafone TV 36 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden izlenebiliyor.
GALATASARAY - RENNES MAÇI ÖNCESİ BEKLENTİLER
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Rennes karşısında teknik heyetin son değerlendirmelerini yapacağı önemli bir sınava çıkacak. Taraftarlar ise yeni transferlerin performansı, ilk 11 tercihleri ve takımın oyun planını yakından takip ederken, mücadele sezon öncesinin en dikkat çeken hazırlık maçlarından biri olarak öne çıkıyor.