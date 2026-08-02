Galatasaray Rennes CANLI izle! Galatasaray Rennes maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, RAMS Park'ta Fransız temsilcisi Rennes'i ağırlarken gözler karşılaşmanın canlı yayın ekranına çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibin son durumunu yakından takip etmek isteyen taraftarlar, Galatasaray Rennes maçının hangi kanalda yayınlanacağını, şifresiz izlenip izlenemeyeceğini ve canlı yayın seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Fransız ekibi Rennes ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin son provasını yakından takip etmek isteyen futbolseverler ise "Galatasaray Rennes maçı hangi kanalda?", "Galatasaray Rennes maçı saat kaçta?" ve "Galatasaray Rennes canlı nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma, hem televizyon hem de dijital platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık mücadelesi, 02 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.