Galatasaray Play Off turunda elenirse UEFA'dan devam ediyor mu, Şampiyonlar Ligi Play Off turunda elenen UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor?

Sarı-kırmızılı camia dev maça kilitlenmişken, taraftarların aklında tek bir soru var: Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor? UEFA'nın 2024 itibarıyla hayata geçirdiği yeni organizasyon yapısında,UEGFA yolu merak ediliyor. Bu durum, Galatasaray için play-off mücadelesini "tamam mı devam mı" noktasına taşıyor.

PLAY OFF TURUNDA ELENEN TAKIMLAR UEFA AVRUPA LİGİ'NE GİDEBİLECEK Mİ?

Futbolseverlerin en çok yanıldığı noktalardan biri, Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımların alt lige düşme hakkıdır. Ancak UEFA'nın güncellediği yeni formatta bu kural tamamen değişti. Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında havlu atan ekiplerin yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunmuyor. Bu durum, temsilcimiz Galatasaray için de geçerli; eğer sarı-kırmızılılar Şubat ayındaki play-off eşleşmesinden mağlup ayrılırsa, 2025-2026 sezonu için Avrupa defteri o an kapanacak.

GALATASARAY İÇİN "TAMAM MI DEVAM MI" VİRAJI

Temsilcimiz Galatasaray için play-off turu artık kelimenin tam anlamıyla bir kader sınavı niteliği taşıyor. Eski sistemdeki "elenince Avrupa Ligi'ne gitme" güvencesi artık olmadığı için, bu turdaki her saniye "tamam mı devam mı" sorusunun yanıtı olacak. Play-off mücadelesinde başarısız olan takımların Avrupa yolculuğu son bulurken, Cimbom'un tek bir opsiyonu kalıyor: Rakibini eleyip adını son 16 turuna yazdırmak ve Devler Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam etmek. yoluna devam etmek.