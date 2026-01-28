Milyonların kalbi Avrupa sahnesinde atarken, Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak sorusu futbol gündeminin zirvesine oturdu. UEFA takvimine göre, Galatasaray'ın da boy göstermesi beklenen eleme aşaması play-off turunun ilk maçları 17-18 Şubat, rövanşları ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Lig etabının tamamlanmasıyla birlikte 30 Ocak'ta çekilecek kura, temsilcimizin yol haritasını çizecek. Peki, Galatasaray Play Off muhtemel rakipleri kim (Şampiyonlar Ligi)? Mevcut sıralamalara göre seri başı olma durumuna bağlı olarak Atalanta, Chelsea veya PSG gibi güçlü rakiplerle eşleşme ihtimali, sarı-kırmızılı taraftarların en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

DEVLER LİGİ'NDE YENİ DÖNEM: 36 TAKIMLI LİG FORMATI NASIL İŞLİYOR?

Avrupa futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi, artık alışılmış grup sistemi yerine 36 takımlı dev bir lig formatıyla oynanıyor. Bu yeni sistemde her takım, 4'ü içeride 4'ü dışarıda olmak üzere toplamda 8 farklı rakiple karşılaşarak puan topluyor. 8 maçlık periyot sonunda genel puan tablosunda ilk 8 sırayı alan ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı kazanarak büyük bir avantaj elde ediyor.

ELENME VE YÜKSELME HATTI: KİMLER PLAY-OFF OYNAYACAK?

Lig aşaması tamamlandığında tablonun orta sıraları tam bir can pazarına dönüşüyor. Puan cetvelinde 9. ile 24. sıra arasında yer alan 16 takım, son 16 turuna kalabilmek için birbirleriyle eşleşerek çift maçlı eleme usulü play-off oynuyor. Bu aşamada hata yapan veya sıralamada ilk 24'ün dışında kalan (25-36 arası) tüm takımlar ise Avrupa defterini tamamen kapatarak organizasyona veda ediyor.

PLAY-OFF HEYECANI NE ZAMAN BAŞLIYOR? İŞTE MAÇ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi'nde kader anı olan play-off turu için tarihler netleşti. Lig etabının bitimiyle birlikte tüm gözler 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek büyük kura çekimine çevrilecek. Bu kurada eşleşen takımlar, son 16 biletini kapmak için şu tarihlerde sahaya çıkacak:

İlk Maçlar: 17 - 18 Şubat 2026

Rövanş Maçları: 24 - 25 Şubat 2026

PLAY OFF TURUNDA ELENEN TAKIMLAR UEFA AVRUPA LİGİ'NE GİDEBİLECEK Mİ?

Futbolseverlerin en çok yanıldığı noktalardan biri, Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımların alt lige düşme hakkıdır. Ancak UEFA'nın güncellediği yeni formatta bu kural tamamen değişti. Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında havlu atan ekiplerin yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunmuyor. Bu durum, temsilcimiz Galatasaray için de geçerli; eğer sarı-kırmızılılar Şubat ayındaki play-off eşleşmesinden mağlup ayrılırsa, 2025-2026 sezonu için Avrupa defteri o an kapanacak.

GALATASARAY İÇİN "TAMAM MI DEVAM MI" VİRAJI

Temsilcimiz Galatasaray için play-off turu artık kelimenin tam anlamıyla bir kader sınavı niteliği taşıyor. Eski sistemdeki "elenince Avrupa Ligi'ne gitme" güvencesi artık olmadığı için, bu turdaki her saniye "tamam mı devam mı" sorusunun yanıtı olacak. Play-off mücadelesinde başarısız olan takımların Avrupa yolculuğu son bulurken, Cimbom'un tek bir opsiyonu kalıyor: Rakibini eleyip adını son 16 turuna yazdırmak ve Devler Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam etmek. yoluna devam etmek.

SERİ BAŞI SİSTEMİ: SIRALAMA EŞLEŞMELERİ NASIL ETKİLER?

Lig aşamasını 9 ile 16. sıra arasında tamamlayan takımlar, kura çekiminde "seri başı" avantajına sahip olurlar. Bu takımlar, play-off turunda 17 ile 24. sıra arasında yer alan ekiplerle eşleşirler. Bu sistemin en büyük avantajı ise seri başı olan takımların (9-16 arası), eşleşmenin ikinci maçını (rövanşı) kendi sahalarında, taraftarlarının önünde oynayacak olmalarıdır.

KURA ÇEKİMİ VE EŞLEŞME HAVUZU: RAKİPLER NASIL SEÇİLİR?

Eşleşmeler belirlenirken takımlar birbirleriyle lig sıralamalarına göre eşleştirilir. 30 Ocak 2026'da yapılacak kura çekiminde havuz şu şekilde ayrılır:

9 ve 10. sıradakiler: 23 veya 24. sıradaki takımlardan biriyle,

11 ve 12. sıradakiler: 21 veya 22. sıradaki takımlardan biriyle,

13 ve 14. sıradakiler: 19 veya 20. sıradaki takımlardan biriyle,

15 ve 16. sıradakiler: 17 veya 18. sıradaki takımlardan biriyle eşleşir.

SON 16 YOLUNDA STRATEJİK TABLO: İLK 8 TAKIMIN DURUMU

Play-off turunda galip gelen 8 takım, adını son 16 turuna yazdırır. Burada ise onları lig aşamasını ilk 8 sırada bitirmiş olan ve doğrudan son 16'ya yükselen dev rakipler beklemektedir. Play-off kazananları, son 16 turunda lig aşamasının liderleriyle (1-8 arası) eşleşerek çeyrek final mücadelesi verirler.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Temsilcimizin muhtemel rakiplerinin belli olacağı büyük heyecan, 30 Ocak 2026 Cuma günü 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yaşanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi - Kura Çekimi programıUEFA.tv kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel rakipler:

10 - Tottenham (Yüzde 5)

9- Atletico Madrid (Yüzde 5)

8- PSG (Yüzde 6)

7- Chelsea (Yüzde 8)

6- Juventus (Yüzde 9)

5- Sporting (Yüzde 9)

4- Dortmund (Yüzde 10)

3- Atalanta (Yüzde 11)

2- Inter (Yüzde 12)

1- Newcastle (Yüzde 15)