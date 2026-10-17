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Galatasaray neden siyah bant takıyor? (GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ)

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Galatasaray neden siyah bant takıyor? (GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ)
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Galatasaray’ın Gençlerbirliği deplasmanında oynadığı karşılaşmada futbolcuların taktığı siyah bantlar dikkat çekti. Şampiyonluk yarışının sürdüğü kritik mücadelede görülen bu detayın nedeni merak konusu oldu. Peki, Galatasaray neden siyah bant takıyor, siyah bant ne anlama geliyor?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında üç puan mücadelesi verirken futbolcuların siyah bant takması dikkat çekti. Peki, Galatasaray neden siyah bant takıyor? Detaylar...

GALATASARAY NEDEN SİYAH BANT TAKIYOR?

Galatasaraylı futbolcuların siyah bant takmasının nedeni, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı karar kapsamında yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenleri anmak. TFF, eski başkanlarından Erdoğan Ünver’in vefatı ve İstanbul’da meydana gelen sel felaketindeki can kayıpları nedeniyle 16-19 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig karşılaşmalarından önce bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu. 

SİYAH BANT NE ANLAMA GELİYOR?

Siyah bant, spor karşılaşmalarında yas ve hayatını kaybedenleri anma amacıyla kullanılan bir işaret. Galatasaray’ın Gençlerbirliği deplasmanında siyah bant takması da İstanbul’da yaşanan sel felaketindeki can kayıplarını anma kararıyla örtüşüyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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