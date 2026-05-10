Galatasaray neden Fenerbahçe paylaşımı sildi, Galatasaray sosyal medyada neydi?

Galatasaray'dan şaşırtan Fenerbahçe hamlesi! Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan Fenerbahçe paylaşımı kısa sürede gündemin üst sıralarına otururken paylaşımın silinmesi büyük soru işaretleri doğurdu. Peki Galatasaray'ın o paylaşımında ne vardı, neden geri adım atıldı?

GALATASARAY'IN O PAYLAŞIMINDA NE VARDI?

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı sonrası 10 Ocak tarihli paylaşımını alıntılayarak bir video yayımladı. Paylaşımda Fenerbahçe için İngilizce "Son of..." ifadesinin kullanılması büyük tartışma yarattı. Spor programlarında ve sosyal medyada bu ifadenin küfür içerdiğini savunanlar sert tepki gösterdi.

"FENERBAHÇE ŞK" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımda dikkat çeken bir diğer detay ise Fenerbahçe'nin resmi adının "Fenerbahçe SK" yerine "Fenerbahçe ŞK" şeklinde yazılmasıydı. Bu yazımın "Fenerbahçe Şike Kulübü" imasını taşıdığı değerlendirmesi yapılarak tartışmalar daha da alevlendi.

"BİR DAHA SAKIN HA" MESAJI

Galatasaray'ın paylaşımında ayrıca Dursun Özbek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na söylediği iddia edilen bir söze atıf yapılarak "Bir daha SAKIN HA" ifadesine yer verildi. Bu mesaj da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY GERİ ADIM ATTI, PAYLAŞIMI SİLDİ

Olayın giderek büyümesi üzerine Galatasaray Spor Kulübü tartışmalı paylaşımı resmi hesabından kaldırdı. Bu hamle, sarı-kırmızılı camiada da farklı yorumlara yol açtı.

FENERBAHÇE'DEN NE GELECEK?

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli kulübün resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise gözler önündeki en büyük soru işareti olmaya devam ediyor.