Haberler

Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda, nereden, saat kaçta yayınlanacak?

Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda, nereden, saat kaçta yayınlanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray – Liverpool maçı heyecanla bekleniyor. Peki, dev mücadele hangi kanalda yayınlanacak ve maçı canlı olarak nereden izleyebilirsiniz? Taraftarlar, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşmasını kaçırmamak için yayın bilgilerini araştırıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyenler "Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte maçın yayın saatleri ve kanallara dair tüm detaylar.

GALATASARAY VS LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki nefes kesen UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, maç heyecanını evlerinden takip edebilecek.

Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda, nereden, saat kaçta yayınlanacak?

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇINI TRT 1'DEN İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan şifresiz şekilde erişilebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de maç keyfi yaşanabilir.

Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda, nereden, saat kaçta yayınlanacak?

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, 10 Mart Salı günü gerçekleştirilecek. Futbol tutkunları takımlarının galibiyet için sahaya çıkacağı günü şimdiden not edebilir.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, akşam saat 20:45'te başlayacak. Maç öncesi heyecan ve hazırlıklar, saatler öncesinden stadyum ve ekran başındaki taraftarlar tarafından hissedilecek.

Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda, nereden, saat kaçta yayınlanacak?

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, takımlarını stadyumda veya evlerinden büyük bir heyecanla destekleyebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu

Aşk üçgeninde kan aktı! Eski karısına dehşeti yaşatırken vuruldu
8 Mart yürüyüşünde olay çıkaran Ufuk Bayraktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İşte ünlü oyuncunun 8 Mart'tan yeni görüntüleri
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali

Oğul Hamaney'le ilgili niyetini açıkladı
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu