Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda, nereden, saat kaçta yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyenler "Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte maçın yayın saatleri ve kanallara dair tüm detaylar.

GALATASARAY VS LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki nefes kesen UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, maç heyecanını evlerinden takip edebilecek.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇINI TRT 1'DEN İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan şifresiz şekilde erişilebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de maç keyfi yaşanabilir.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, 10 Mart Salı günü gerçekleştirilecek. Futbol tutkunları takımlarının galibiyet için sahaya çıkacağı günü şimdiden not edebilir.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, akşam saat 20:45'te başlayacak. Maç öncesi heyecan ve hazırlıklar, saatler öncesinden stadyum ve ekran başındaki taraftarlar tarafından hissedilecek.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, takımlarını stadyumda veya evlerinden büyük bir heyecanla destekleyebilecek.