Galatasaray Lietuvos Rytas maçı hangi kanalda, Galatasaray MCT Technic Lietuvos Rytas nereden CANLI izlenir?

Basketbolseverler için büyük gün geldi! Galatasaray MCT Technic, Lietuvos Rytas karşısında sahaya çıkıyor. Galatasaray MCT Technic vs Lietuvos Rytas maçını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın detayları ve kanallar haberimizde bulunuyor. Kaçırmak istemeyenler için canlı yayın rehberi burada.

GALATASARAY MCT TECHNIC - LIETUVOS RYTAS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray MCT Technic ile Lietuvos Rytas arasında oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon veya online platformlardan takip etmek mümkün olacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - LIETUVOS RYTAS MAÇI CANLI İZLEME PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız, maçları çeşitli platformlarda erişilebilir hâle getiriyor:

• Digiturk: 87

• Kablo TV: 242

• Tivibu: 85

• Turkcell TV+: 71

• Vodafone TV: 72

Ayrıca Türksat uydusu üzerinden ve internet üzerinden şifresiz olarak maç izlenebiliyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC - LIETUVOS RYTAS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

FIBA Şampiyonlar Ligi kapsamında Galatasaray MCT Technic ve Lietuvos Rytas karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - LIETUVOS RYTAS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, 20:00 itibarıyla başlayacak ve basketbol severler için heyecan dolu bir mücadele ekranlara gelecek.

GALATASARAY MCT TECHNIC - LIETUVOS RYTAS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray MCT Technic ile Lietuvos Rytas arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi maçı, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumunda gerçekleşecek.