Galatasaray kura çekimi ne zaman, Şampiyonlar Ligi Play Off kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa'nın bir numaralı kupasında heyecan fırtınası hız kesmeden devam ediyor! Manchester City deplasmanının ardından gözler tamamen kura torbalarına çevrildi. Peki, Galatasaray kura çekimi ne zaman? Milyonlarca futbolseverin sonucunu beklediği Şampiyonlar Ligi Play-Off kura çekimi için tarih netleşti. 30 Ocak'ta gerçekleştirilecek kura çekimiyle Galatasaray'ın Avrupa'daki yeni rakipleri belirlenecek.

SERİ BAŞI SİSTEMİ: SIRALAMA EŞLEŞMELERİ NASIL ETKİLER?

Lig aşamasını 9 ile 16. sıra arasında tamamlayan takımlar, kura çekiminde "seri başı" avantajına sahip olurlar. Bu takımlar, play-off turunda 17 ile 24. sıra arasında yer alan ekiplerle eşleşirler. Bu sistemin en büyük avantajı ise seri başı olan takımların (9-16 arası), eşleşmenin ikinci maçını (rövanşı) kendi sahalarında, taraftarlarının önünde oynayacak olmalarıdır.

KURA ÇEKİMİ VE EŞLEŞME HAVUZU: RAKİPLER NASIL SEÇİLİR?

Eşleşmeler belirlenirken takımlar birbirleriyle lig sıralamalarına göre eşleştirilir. 30 Ocak 2026'da yapılacak kura çekiminde havuz şu şekilde ayrılır:

9 ve 10. sıradakiler: 23 veya 24. sıradaki takımlardan biriyle,

11 ve 12. sıradakiler: 21 veya 22. sıradaki takımlardan biriyle,

13 ve 14. sıradakiler: 19 veya 20. sıradaki takımlardan biriyle,

15 ve 16. sıradakiler: 17 veya 18. sıradaki takımlardan biriyle eşleşir.

SON 16 YOLUNDA STRATEJİK TABLO: İLK 8 TAKIMIN DURUMU

Play-off turunda galip gelen 8 takım, adını son 16 turuna yazdırır. Burada ise onları lig aşamasını ilk 8 sırada bitirmiş olan ve doğrudan son 16'ya yükselen dev rakipler beklemektedir. Play-off kazananları, son 16 turunda lig aşamasının liderleriyle (1-8 arası) eşleşerek çeyrek final mücadelesi verirler.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Temsilcimizin muhtemel rakiplerinin belli olacağı büyük heyecan, 30 Ocak 2026 Cuma günü 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yaşanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi - Kura Çekimi programıUEFA.tv kanalından canlı yayınlanacak.